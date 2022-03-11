"Енергоатом" заявляє про спробу рейдерського захоплення Запорізької АЕС "Росатомом": "Кажуть, це територія Росії"

Представники концерну "Росенергоатом" - електроенергетичного підрозділу корпорації "Росатом" - намагаються здійснити рейдерське захоплення Запорізької атомної електростанції в окупованому РФ Енергодарі.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UA разом" виконувач обов'язків президента Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін.

За словами керівника "Енергоатому", зараз на ЗАЕС перебуває близько 500 російських солдатів з автоматами та "близько 50 одиниць техніки безпосередньо на майданчику", а персонал перебуває у дуже тяжкому психологічному стані.

"Сьогодні прибули представники так званої цивільно-військової адміністрації, які не назвали своїх імен, але сказали, що вони всім тут зараз управляють, що це територія Росії, і що станція належить до сфери управління "Росатому". Це нісенітниця просто, але вони це заявляють", - сказав Котін.

Він повідомив, що слідом за вищезгаданими особами у п'ятиницю на станцію спробували потрапити й представники російської корпорації, але їх туди вдалося не допустити.

"Пізніше сьогодні до Енергодару прибули також цивільні представники "Росатому". Два з них були ідентифіковані нами як головний інженер Ростовської АЕС та заступник головного інженера Балаківської АЕС. І ще вісім людей, які увійшли в контакт із керівництвом ЗАЕС з тим, щоб не допустити їх на станцію, щоб не допустити їх до керівництва АЕС. Не було їх допущено туди", - заявив Котін.

За його словами, "Енергоатом" вже підготував звернення до відповідних міжнародних організацій, насамперед до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб вони звернули увагу саме на роль та участь "Росатому" в російській агресії проти України.

"Всі ці випадки свідчать про те, що концерн "Росенергоатом" також бере участь у цій агресії, займається практично рейдерством зараз, намагаючись захопити АЕС та встановити контроль над нею", - сказав голова НАЕК.

Нагадаємо також, що напередодні "Енергоатом" повідомив, що російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища поблизу Запорізької АЕС.