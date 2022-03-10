Російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища поблизу Запорізької АЕС – "Енергоатом"

Російські окупанти, які тимчасово захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує зі станцією.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", — йдеться у повідомленні.

Також окупанти планують направити електроенергію, вироблену атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас.

"Насправді це фізично неможливо зробити", — наголосили у НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, розташована в Енергодарі Запорізька АЕС залишається під контролем російських окупантів.

Раніше війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі.

Пізніше в Укренерго заявили, що станція не постраждала. На ЗАЕС працював лише один блок, решта переведено в безпечний режим і відключено від енергосистеми.