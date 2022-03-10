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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища поблизу Запорізької АЕС – "Енергоатом"

Російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища поблизу Запорізької АЕС
Російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища поблизу Запорізької АЕС

Російські окупанти, які тимчасово захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує зі станцією.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", — йдеться у повідомленні.

Також окупанти планують направити електроенергію, вироблену атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас.

"Насправді це фізично неможливо зробити", — наголосили у НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, розташована в Енергодарі Запорізька АЕС залишається під контролем російських окупантів.

Раніше війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі.

Пізніше в Укренерго заявили, що станція не постраждала. На ЗАЕС працював лише один блок, решта переведено в безпечний режим і відключено від енергосистеми.

Автор:
Світлана Манько