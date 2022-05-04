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Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС виїжджати з міста, навіть у службових справах

заес, атомна електростанція, окупанти, війна в україні
Фото: прес-служба ЗАЕС

Окупаційні війська РФ заборонили керівникам Запорізької атомної електростанції виїжджати з міста, навіть у службових справах. 

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Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому". 

Зазначається, що окупанти не випустили з Енергодару головного інженера ЗАЕС Юрія Чернічука, який мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів ДП «НАЕК «Енергоатом», проведення якого мало відбутись 4 травня в Запоріжжі. 

"Пана Чернічука затримали окупанти на виїзді з Енергодару. З блокпосту вони відвезли його на допит до феесбешників, які активно «працюють» в захопленому місті. У підсумку Чернічуку та іншим керівникам ЗАЕС заборонено покидати місто. Навіть якщо цього вимагає робота, від якої залежить передусім безпека не лише регіону, а всього континенту", - йдеться у повідомленні.  

В "Енероатомі" також наголосили, що фахівців найбільшої в Європі атомної електростанції росіяни фактично тримають у заручниках, і це ще більше ускладнює роботу ЗАЕС та додає ризиків.  

Нагадаємо, що за час повномасштабної російсько-української війни окупанти завдали серйозної шкоди Запорізькій АЕС - сума збитків станом на 11 квітня становить 18,3 млрд грн. 

Зокрема у зв'язку з окупацією співробітники ЗАЕС змінили формат своєї роботи, пристосувавшись до умов, що склалися. 

Автор:
Анастасія Дєдковська