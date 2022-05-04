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Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС виїжджати з міста, навіть у службових справах
Окупаційні війська РФ заборонили керівникам Запорізької атомної електростанції виїжджати з міста, навіть у службових справах.
Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".
Зазначається, що окупанти не випустили з Енергодару головного інженера ЗАЕС Юрія Чернічука, який мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів ДП «НАЕК «Енергоатом», проведення якого мало відбутись 4 травня в Запоріжжі.
"Пана Чернічука затримали окупанти на виїзді з Енергодару. З блокпосту вони відвезли його на допит до феесбешників, які активно «працюють» в захопленому місті. У підсумку Чернічуку та іншим керівникам ЗАЕС заборонено покидати місто. Навіть якщо цього вимагає робота, від якої залежить передусім безпека не лише регіону, а всього континенту", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В "Енероатомі" також наголосили, що фахівців найбільшої в Європі атомної електростанції росіяни фактично тримають у заручниках, і це ще більше ускладнює роботу ЗАЕС та додає ризиків.
Нагадаємо, що за час повномасштабної російсько-української війни окупанти завдали серйозної шкоди Запорізькій АЕС - сума збитків станом на 11 квітня становить 18,3 млрд грн.
Зокрема у зв'язку з окупацією співробітники ЗАЕС змінили формат своєї роботи, пристосувавшись до умов, що склалися.