Оккупанты запретили руководителям Запорожской АЭС выезжать из города даже по служебным делам

Оккупационные войска РФ запретили руководителям Запорожской атомной электростанции выезжать из города даже по служебным делам.

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Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что оккупанты не выпустили из Энергодара главного инженера ЗАЭС Юрия Черничука, который должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров ГП "НАЭК "Энергоатом", проведение которого должно было состояться 4 мая в Запорожье.

"Черничука задержали оккупанты на выезде из Энергодара. С блокпоста они отвезли его на допрос к ФСБшникам, которые активно работают в захваченном городе. В итоге Черничуку и другим руководителям ЗАЭС запрещено покидать город, даже если этого требует работа, от которой зависит прежде всего безопасность не только региона, но и всего континента", — говорится в сообщении.

В "Энероатоме" также отметили, что специалистов крупнейшей в Европе атомной электростанции россияне фактически держат в заложниках, и это еще больше усложняет работу ЗАЭС и добавляет риски.

Напомним, что за время широкомасштабной российско-украинской войны оккупанты нанесли серьезный ущерб Запорожской АЭС – сумма ущерба по состоянию на 11 апреля составляет 18,3 млрд грн.

В частности, в связи с оккупацией сотрудники ЗАЭС изменили формат своей работы, приспособившись к сложившимся условиям.