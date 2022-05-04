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Оккупанты запретили руководителям Запорожской АЭС выезжать из города даже по служебным делам
Оккупационные войска РФ запретили руководителям Запорожской атомной электростанции выезжать из города даже по служебным делам.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
Отмечается, что оккупанты не выпустили из Энергодара главного инженера ЗАЭС Юрия Черничука, который должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров ГП "НАЭК "Энергоатом", проведение которого должно было состояться 4 мая в Запорожье.
"Черничука задержали оккупанты на выезде из Энергодара. С блокпоста они отвезли его на допрос к ФСБшникам, которые активно работают в захваченном городе. В итоге Черничуку и другим руководителям ЗАЭС запрещено покидать город, даже если этого требует работа, от которой зависит прежде всего безопасность не только региона, но и всего континента", — говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В "Энероатоме" также отметили, что специалистов крупнейшей в Европе атомной электростанции россияне фактически держат в заложниках, и это еще больше усложняет работу ЗАЭС и добавляет риски.
Напомним, что за время широкомасштабной российско-украинской войны оккупанты нанесли серьезный ущерб Запорожской АЭС – сумма ущерба по состоянию на 11 апреля составляет 18,3 млрд грн.
В частности, в связи с оккупацией сотрудники ЗАЭС изменили формат своей работы, приспособившись к сложившимся условиям.