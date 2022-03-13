Ситуация на ЗАЭС и ЧАЭС противоречит одному из принципов ядерной безопасности, — МАГАТЭ

Нынешняя ситуация на Запорожской атомной электростанции и Чернобыльской атомной электростанции противоречит одному из семи принципов ядерной безопасности. Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Генеральный директор Гросси вновь заявляет, что нынешняя ситуация явно противоречит одному из семи неотъемлемых компонентов, который гласит, что "эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и физической безопасности и быть в состоянии принимать решения без излишнего давления", — сказано в сообщении.

Согласно ему, в ходе телефонного разговора с Генеральным директором МАГАТЭ Мариано Гросси, состоявшегося 12 марта, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил, что небольшое число специалистов компании присутствует на Запорожской АЭС, расположенной на юго-востоке Украины, при этом он опроверг, что "Росатом" взял на себя эксплуатационный контроль или намеревается включить станцию в "систему управления" "Росатома".

Кроме того, Россия 12 марта официально сообщила МАГАТЭ, что управление и эксплуатация Запорожской АЭС и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского эксплуатирующего персонала, а "группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь".

"Генеральный директор Гросси неоднократно подчеркивал настоятельную необходимость обеспечить персоналу возможность полноценного отдыха и ротации, заявляя, что это также является жизненно важным элементом безопасной и надежной работы АЭС. Эту сложную ситуацию усугубило то, что 10 марта была потеряна связь между станцией и регулирующим органом. Регулирующий орган по-прежнему поддерживает связь с руководством за пределами площадки и может предоставлять МАГАТЭ необходимую информацию", — отмечается в сообщении.

Также со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования сообщается, что из 15 имеющихся в стране энергоблоков в рабочем режиме остаются восемь, в том числе два на Запорожской АЭС, три на Ровенской АЭС, один на Хмельницкой АЭС и два на Южно-Украинской АЭС. Радиационный фон остается в норме, добавил он.

Напомним, войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.

Затем российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией. Они планируют направить электроэнергию на оккупированные Крым и Донбасс.

По словам руководителя "Энергоатома", сейчас на ЗАЭС находится около 500 российских солдат с автоматами и "около 50 единиц техники непосредственно на площадке", а персонал находится в очень тяжелом психологическом состоянии.