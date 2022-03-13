Ситуація на ЗАЕС та ЧАЕС суперечить одному із принципів ядерної безпеки, — МАГАТЕ

Нинішня ситуація на Запорізькій атомній електростанції та Чорнобильській атомній електростанції суперечить одному із семи принципів ядерної безпеки. Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Генеральний директор Гроссі знову заявляє, що нинішня ситуація явно суперечить одному з семи невід'ємних компонентів, який свідчить, що "експлуатаційний персонал повинен мати можливість виконувати свої обов'язки щодо забезпечення безпеки та фізичної безпеки та бути спроможним приймати рішення без зайвого тиску", — сказано у повідомленні.

Згідно з ним, під час телефонної розмови з Генеральним директором МАГАТЕ Маріано Гроссі, що відбулася 12 березня, генеральний директор "Росатому" Олексій Лихачов підтвердив, що невелика кількість фахівців компанії присутня на Запорізькій АЕС, розташованій на південному сході України, при цьому він спростував, що "Росатом" узяв на себе експлуатаційний контроль або має намір включити станцію до "системи управління" "Росатому".

Крім того, Росія 12 березня офіційно повідомила МАГАТЕ, що управління та експлуатація Запорізької АЕС та Чорнобильської АЕС здійснюється силами українського персоналу, а "група з кількох російських фахівців надає йому консультативну допомогу".

"Генеральний директор Гроссі неодноразово наголошував на нагальній необхідності забезпечити персоналу можливість повноцінного відпочинку та ротації, заявляючи, що це також є життєво важливим елементом безпечної та надійної роботи АЕС. Цю складну ситуацію посилило те, що 10 березня було втрачено зв'язок між станцією та регулюючим органом. Регулюючий орган, як і раніше, підтримує зв'язок з керівництвом за межами майданчика і може надавати МАГАТЕ необхідну інформацію", — наголошується в повідомленні.

Також з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання повідомляється, що з 15 енергоблоків, що є в країні, в робочому режимі залишаються вісім, у тому числі два на Запорізькій АЕС, три на Рівненській АЕС, один на Хмельницькій АЕС і два на Южно-Українській АЕС. Радіаційне тло залишається в нормі, додав він.

Нагадаємо, війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі.

Потім російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією. Вони планують направити електроенергію на окуповані Крим та Донбас.

За словами керівника "Енергоатому", зараз на ЗАЕС знаходиться близько 500 російських солдатів з автоматами і "близько 50 одиниць техніки безпосередньо на майданчику", а персонал перебуває у дуже тяжкому психологічному стані.