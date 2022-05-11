"Энергоатом" уволил сотрудников ЗАЭС, поучаствовавших в акции "Бессмертный полк"

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" уволила трех сотрудников оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (Энергодар, Запорожская область), принявших участие в акции "Бессмертный полк".

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Как говорится в сообщении госкомпании, соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности ее президента Петр Котин.

"ЗАЭС – это Украина! Любителям русского мира здесь не место. Трое уже бывших работника ЗАЭС могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию. С атомной станции участники устроенной оккупантами акции "Бессмертный полк" уволены", - сообщают в НАЭК.

Указано, что это врач профилактория ЗАЭС Галина Киселева, работник того же профилактория Юрий Власов, а также начальник отдела коммерческого учета Влад Лаврик.

"В компании с бесконечным уважением чтят память всех и каждого, кто героически одерживал победу над нацизмом во время Второй мировой войны. Вряд ли есть в Украине семья, не "обожженная" той войной. Но прежде всего из-за уважения к нашим предкам и памяти о них "Энергоатом" считает недопустимым любые совместные мероприятия с теми, кто сегодня убивает украинцев", - сказано в сообщении.

Напомним, что сутью созданного в России в 2012 году движения "Бессмертный полк" было сохранение личной памяти о погибших во Второй мировой войне, в том числе путем проведения ежегодных шествий с портретами погибших или умерших участников войны.

Однако поддержка изначально неполитической и негосударственной инициативы российскими властями с 2015 года привела как к смене характера акций, ставших восприниматься как административно-принудительные, так и распространению явления в десятках других стран и его восприятию как пропагандистского концепта и элемента политического влияния РФ.