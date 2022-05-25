"Фейкова сенсація": "Енергоатом" спростував наявність на ЗАЕС матеріалів для ядерної зброї

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомляє, що інформація про наявність плутонію та збагаченого урану на окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції не відповідає дійсності.

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У НАЕК звернули увагу на повідомлення в Twitter журналіста американського видання The Wall Street Journal Лоуренса Нормана про те, що нібито за даними гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, на ЗАЕС зберігається 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану, через що організація хоче бути впевненою, що ці запаси не пропали, тому що можуть бути використані в якості сировини для ядерної зброї.

ЗМІ агресора та й навіть деякі українські видання миттєво підхопили "сенсацію". Проте вона – фейкова. Все це відверта інформаційна провокація, і жодне твердження журналіста не відповідає дійсності. Цей вкид зроблено виключно для того, щоб вчергове шокувати російську аудиторію, як було з фейками про біолабораторії, бойових птахів тощо", - наголосили у держкомпанії.

Там запевнили, що на ЗАЕС ані уран, ані плутоній, які можна було б використати у військових цілях, не зберігалися і не зберігаються, а зберігаються тепловиділяючі зборки.

"Але це зовсім інша історія, і вона має назву – ядерне паливо. Яке, звісно ж, є на всіх АЕС світу. Також на ЗАЕС у спеціальному сухому сховищі зберігається відпрацьоване ядерне паливо, яке теж жодним чином не стосується озвучених нісенітниць", - наголосили в "Енергоатомі".

Зазначимо, що ЗАЕС було окуповано російськими військами ще на початку березня. При цьому МАГАТЕ неодноразово заявляла про наміри її відвідати, про що домовляється як з українською, так і російською сторонами. Проте виконувач обов'язків президента "Енергоатому" Петро Котін заявляв, що вважає неприйнятними переговори МАГАТЕ з РФ та візит її представників до ЗАЕС під час окупації.