"Фейковая сенсация": "Энергоатом" опроверг наличие на ЗАЭС материалов для ядерного оружия

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщает, что информация о наличии плутония и обогащенного урана на оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции не соответствует действительности.

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В НАЭК обратили внимание на сообщение в Twitter журналиста американского издания The Wall Street Journal Лоуренса Нормана о том, что якобы по данным гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, на ЗАЭС хранится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, из-за чего организация хочет быть уверенной, что эти запасы не пропали, так как могут быть использованы в качестве сырья для ядерного оружия.

"СМИ агрессора и даже некоторые украинские издания мгновенно подхватили "сенсацию". Однако она – фейковая. Все это откровенная информационная провокация, и ни одно утверждение журналиста не соответствует действительности. Этот вброс сделан исключительно для того, чтобы в очередной раз шокировать российскую аудиторию, как было с фейками о биолабораториях, боевых птицах и так далее", - подчеркнули в госкомпании.

Там заверили, что на ЗАЭС ни уран, ни плутоний, которые можно было использовать в военных целях, не хранились и не хранятся, а хранятся тепловыделяющие сборки.

"Но это совсем другая история, и она называется – ядерное топливо. Которое, конечно же, есть на всех АЭС мира. Также на ЗАЭС в специальном сухом хранилище хранится отработанное ядерное топливо, которое тоже никоим образом не касается озвученных небылиц", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Отметим, что ЗАЭС была оккупирована российскими войсками еще в начале марта. При этом МАГАТЭ неоднократно заявляла о намерениях ее посетить, о чем договаривается как с украинской, так и с российской сторонами. Однако исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин заявлял, что считает неприемлемыми переговоры МАГАТЭ с РФ и визит ее представителей на ЗАЭС во время оккупации.