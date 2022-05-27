МАГАТЭ поощряет ядерный терроризм РФ и руководствуется ее пропагандой - Госатомрегулирования

Государственная инспекция ядерного регулирования заявляет, что Международное агентство по атомной энергии своим бездействием способствует эскалации ситуации с оккупацией Россией Запорожской атомной электростанции (Энергодар, Запорожская область). Об этом говорится в открытом обращении исполняющего обязанности главы ГИЯРУ Олега Корикова.

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"Акты ядерного терроризма со стороны РФ происходят при отсутствии четкой позиции и эффективной реакции со стороны МАГАТЭ на многочисленные обращения Украины по этому поводу, из-за чего представители России убеждены в своей безнаказанности и прибегают к еще более дерзким действиям и заявлениям", - оценивает он.

В частности, 1 мая, ссылаясь на "официальную позицию МАГАТЭ и заявления его представителей", назначенный российскими военными псевдомэр оккупированного Энергодара заявил о том, что "агентство не зафиксировало нарушений безопасной эксплуатации ЗАЭС".

"К тому же руководство МАГАТЭ своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды", - добавил Кориков.

Он напомнил, что 25 мая в своем выступлении перед аудиторией Давосского экономического форума генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что якобы на оккупированной россиянами ЗАЭС хранится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия.

"Это яркое свидетельство того, что МАГАТЭ в лице его генерального директора находится под влиянием российской пропаганды и не владеет достоверной информацией", - считает руководитель ГИЯРУ.

Госатомрегулирования категорически опровергает информацию о якобы наличии запасов плутония и обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия, на Запорожской АЭС и в целом по Украине.

"Это хорошо известно МАГАТЭ, которое ежегодно подтверждает в своем докладе о применении гарантий соблюдения Украиной своих обязательств по исключительно мирному использованию ядерного материала, находящегося под ее контролем", - отметил Кориков.

Он подчеркнул, что технически и политически для Украины невозможно изготовить и хранить вооруженный плутоний или уран даже в количестве нескольких грамм - из-за отсутствия технологии и политического запрета на ее получение.

"Очень грустно, что дерзкая ложь российской пропаганды транслируется на высоком уровне топ-чиновника МАГАТЭ. На Запорожской АЭС, как и на всех действующих АЭС Украины, используется ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок с обогащением до 5%, не пригодное для изготовления ядерного оружия ", – указал руководитель инспекции.

Он напомнил требование самой МАГАТЭ к РФ от 3 марта немедленно прекратить все действия, направленные против ядерных объектов в Украине, и вернуть контроль над всеми захваченными ядерными установками украинской стороне, а также призвал Гросси к содействию Украине в ее требованиях по немедленному выводу войск РФ, военной техники и персонала "Росатома" с площадки ЗАЭС и Энергодара

"Призываю также к требованию прекращения обстрела территории Украины крылатыми и оперативно-тактическими ракетами, поскольку такие обстрелы потенциально могут привести к планетарной катастрофе, большей по своим последствиям, чем Чернобыльская и Фукусимская аварии вместе взятые", - подчеркнул Кориков.

Напомним, что еще 25 мая на информацию о якобы хранении на ЗАЭС плутония и обогащенного урана более сдержано ответила Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Запорожская АЭС была захвачена российскими войсками в ночь с 3 на 4 марта. В ходе нападения на электростанцию погибли трое нацгвардейцев.

Отметим также, что Гросси 26 апреля, в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС в Киевской области, посетил этот объект, а недавно было заявлено, что МАГАТЭ готовит туда новую миссию.