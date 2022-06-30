Російські окупанти тортурами змушують працівників ЗАЕС осушити охолоджувальні басейни - "Енергоатом"

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" заявляє, що російській окупаційні сили на Запорізькій атомній електростанції вдаються до силового примусу стосовно українських атомників з метою осушити охолоджувальні басейни АЕС.

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"Зараз вони знущанням та тортурами змушують працівників гідроцеху станції вигадувати обґрунтування необхідності осушення охолоджувальних басейнів для керівництва ЗАЕС та ДП "НАЕК "Енергоатом". Так, загарбники жорстоко побили водолаза гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука, якого з численними тілесними ушкодженнями вчора, 29 червня 2022 року, було доставлено до лікарні міста Енергодар", - повідомили в компанії.

Напередодні в "Енергоатомі" заявили, що загарбники, які перебувають на ЗАЕС, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

"Задля цього вони затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди", - зазначалося в повідомленні.

Під цим приводом окупанти й наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів для перевірки його чаш та на зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків.

"Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. До того ж такі роботи недоцільно проводити у теплу пору року через ризик перегріву та відмови обладнання", - кажуть в НАЕК.

При цьому там підкреслюють, що найголовнішим залишається питання контролю дій самих окупантів, оскільки побоюються, що ті під виглядом "проведення перевірки" можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно, зокрема вибухівку, нерозірвані снаряди та іншу зброю.

"Потім [вони можуть] звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення їй цих "фактів". Та ще й картинку для пропагандистських росЗМІ зробити – як росіяни про безпеку станції піклуються, а український персонал її порушує", - обмалювали можливий сценарій в "Енергоатомі".

Натомість в компанії наголосили, що будь-яка зброя, що може бути знайдена на території ЗАЕС, є зброєю саме окупантів, "яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму та погроз усьому світові новою страшною катастрофою".

При цьому напередодні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що ще 25 червня знову "через порушення систем зв'язку на об'єкті" втратило зв'язок зі своїми системами спостереження за гарантіями ядерної безпеки, встановленими на ЗАЕС.

Як заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі, такий факт вдруге за останній місяць "лише додає терміновості відправлення нашої місії на ЗАЕС". Наполягаючи на організації візиту на ЗАЕС, Гроссі наголосив, що його інспектори можуть виконувати важливу роботу з верифікації ядерного матеріалу лише тоді, коли вони безпосередньо знаходяться на майданчику ядерного об'єкта.

За його словами, зараз спливає час для проведення фізичної інвентаризації на ЗАЕС, період якої не може перевищувати встановлену тривалість, і це особливо актуально для двох з шести блоків ЗАЕС. Гроссі вказав, що ці блоки були заправлені паливом останніми місяцями, і фізична перевірка ядерного матеріалу в них є необхідною умовою для гарантій перед їх повторним запуском.

Нагадаємо, що українська сторона дуже жостко виступає проти візиту представників МАГАТЕ на ЗАЕС до її повернення під контроль самої України, а також вкрай негативно сприймає останнім часом діяльність цієї організації та її голови Гроссі, який неодноразово заявляв про наміри відвідати окуповану електростанцію.

Зокрема, обурення України викливала його заява наприкінці травня про нібито зберігання на ЗАЕС 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану, які можуть бути використані в якості сировини для ядерної зброї. Спочатку "Енергоатом" відреагував на це відносно стримано, спростувавши цю інформацію.

Проте слідом за цим більш жорстку реакцію продемонструвала Державна інспекція ядерного регулювання, яка заявила, що керівництво МАГАТЕ своєю бездіяльністю та неоднозначною позицією сприяє ескалації ситуації з окупацією Росією ЗАЕС, а також ретранслює російську пропаганду.

Після цього НАЕК вже звинуватив Гроссі в брехні щодо нібито прохання України про направлення місії МАГАТЕ на ЗАЕС та запідозрив міжнародну організацію у ймовірній змові з окупантами, яка й дозволила відключити перший раз передачу даних до МАГАТЕ із ЗАЕС.

30 червня "Енергоатом" повідомив, що українська делегація атомників влаштувала демарш на організованій МАГАТЕ у Відні міжнародній конференції під час виступу представника Росії.

"Держава-терорист широко представлена на цьому заході, і попри зауваження з боку української делегації до організаторів, її представники на одному з засідань не лише виголошували свої доповіді, а й головували у низці секцій", - зазначили в НАЕК.

Тож, коли свій виступ почав спікер з РФ, всі присутні на заході атомники з України на чолі з головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим та головним консультантом президента "Енергоатому" Олександром Моциком просто покинули залу засідань.