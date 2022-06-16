З 1 вересня ЗАЕС повністю може перейти під контроль Росії, - Енергоатом

Російські загарбники не припиняють залякувати працівників Запорізької атомної електростанції та погрожувати енергодарцям. Зокрема, окупаційна влада погрожує, що з вересня ЗАЕС повністю може перейти під контроль Росії.

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Про це повідомили у прес-службі Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

Зазначається, що 15 червня, один з представників окупаційної "влади", хтось на ім'я Олександр Геннадійович, з позивним "волга", який, за його словами, "катається тут від адміністрації", зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС.

"До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома. Мовляв, готуйтесь зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами", - йдеться у повідомленні.

У Енергоатому наголосили, що ця заява не має жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде. Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства. Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору.

Нагадаємо, що "Енергоатом" звинуватив гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі в брехні щодо нібито прохання України про направлення місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, окуповану російськими військами.