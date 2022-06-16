С 1 сентября ЗАЭС полностью может перейти под контроль России, - Энергоатом

Российские захватчики не перестают запугивать работников Запорожской атомной электростанции и угрожать энергодарам. В частности, оккупационные власти угрожают, что с сентября ЗАЭС полностью может перейти под контроль России.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Отмечается, что 15 июня один из представителей оккупационной "власти", кто-то по имени Александр Геннадиевич, с позывным "волга", который, по его словам, "катается здесь от администрации", собрал руководителей структурных подразделений ЗАЭС.

"К сведению работников электростанции он довел информацию, что с 1 сентября 2022 года ЗАЭС полностью перейдет под контроль России и, соответственно, Росатома. Мол, готовьтесь встречать новое руководство и работать по новым правилам", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме подчеркнули, что это заявление не имеет никакого отношения к реальности, никакого контроля за работой ЗАЭС со стороны враждебных формирований не будет. Запорожская АЭС работает и будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством. Ее временным захват российскими военными никак не означает передачу станции стране-агрессору.

Напомним, что "Энергоатом" обвинил гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси во лжи относительно якобы просьбы Украины о направлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, оккупированную российскими войсками.