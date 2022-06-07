"Энергоатом" обвинил МАГАТЭ в сговоре с российскими оккупантами

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" обвиняет генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси во лжи относительно якобы просьбы Украины о направлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, оккупированную российскими войсками.

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Более того, как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАЭК, она подозревает международную организацию в вероятном сговоре с оккупантами, позволившем отключить передачу данных в МАГАТЭ с ЗАЭС.

"Гросси снова лжет. Вчера он заявил, что они готовят экспертную миссию на Запорожскую АЭС, поскольку крупнейшая атомная электростанция Европы прекратила онлайн-передачу данных в МАГАТЭ о состоянии дел с ядерными материалами. "Украина приглашала нас, мы туда поедем", – написал он в своем Twitter. Это сообщение мы рассматриваем как очередную попытку любым путем попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там пребывание оккупантов и по сути одобрить все их действия", - заявили в "Энергоатоме".

Госкомпания подчеркивает, что в действительности потеря связи ЗАЭС с МАГАТЭ вызвана действиями российских оккупантов, которые отключили в Энергодаре связь украинского оператора Vodafone, с которым у МАГАТЭ контракт на передачу данных.

"Все точки сбора этих данных и находящиеся под контролем агентства серверы – закрыты и опечатаны. Информация накапливается на сервере и будет передана при включении "Водафона". Очень похоже, что именно российская сторона по предварительному согласию с МАГАТЭ позаботилась о том, чтобы агентство "потеряло контроль", не имея доступа к указанной информации, а значит, гендиректор МАГАТЭ имел повод приехать на станцию", - заявили в НАЭК.

Украинская сторона настаивает на том, что не приглашала Гросси посетить ЗАЭС и раньше уже отказывала ему в таком визите, подчеркивая, что визит на станцию ​​станет возможным только тогда, когда будет возвращен контроль Украины над ней.

"Как известно, в руководстве МАГАТЭ почти четверть – около 100 человек – россияне. И даже заместитель самого Гросси – руководитель Департамента ядерной энергии Михаил Чудаков – тоже является гражданином России. Также напомним, что предыдущие визиты господина Гросси в Украину не принесли никакой пользы. А на обратном пути после посещения Пивденноукраинской АЭС он поехал на встречу с руководителем "Росатома", и они вместе отчитались миру, как все на Запорожской станции хорошо", - добавили в нацкомпании.

Напомним, что в конце мая Гросси распространил информацию о якобы хранении на ЗАЭС 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, которые могут быть использованы в качестве сырья для ядерного оружия. Сперва "Энергоатом" отреагировал относительно сдержанно, опровергнув данную информацию.

Однако вслед за этим более жесткую реакцию продемонстрировала Государственная инспекция ядерного регулирования, заявившая, что руководство МАГАТЭ своим бездействием и неоднозначной позицией способствует эскалации ситуации с оккупацией Россией ЗАЭС, а также ретранслирует российскую пропаганду.

Отметим, что Запорожская АЭС была захвачена российскими войсками в ночь с 3 на 4 марта. В ходе нападения на электростанцию погибли трое нацгвардейцев.

Гросси же 26 апреля, в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС в Киевской области, посетил этот объект, а 3 июня МАГАТЭ сообщило о завершении второй миссии на ЧАЭС и в ее зону отчуждения. При этом он также неоднократно заявлял о намерении посетить ЗАЭС.

Источник фото: ua.depositphotos.com