"Енергоатом" звинуватив МАГАТЕ у змові з російськими окупантами

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" звинувачує генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі в брехні щодо нібито прохання України про направлення місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, окуповану російськими військами.

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Більше того, як йдеться у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі НАЕК, вона підозрює міжнародну організацію у ймовірній змові з окупантами, що дозволило відключити передачу даних до МАГАТЕ із ЗАЕС.

"Гроссі знову бреше. Вчора він заявив, що вони готують експертну місію на Запорізьку АЕС. Бо найбільша атомна електростанція Європи припинила онлайнову передачу даних до МАГАТЕ про стан справ із ядерними матеріалами. "Україна запрошувала нас, ми туди поїдемо", – написав він у своєму Twitter. Це повідомлення від очільника МАГАТЕ ми розглядаємо як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії", - заявили в "Енергоатомі".

Держкомпанія наголошує, що насправді втрата зв'язку ЗАЕС з МАГАТЕ викликана діями російських окупантів, які в Енергодарі відключили зв'язок українського оператора Vodafone, з яким у МАГАТЕ контракт на передачу даних.

"Всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем агентства, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли "Водафон" буде увімкнуто. Дуже схоже на те, що саме російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб агентство "втратило контроль", не маючи доступу до зазначеної інформації, а отже гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію", - заявили в НАЕК.

Українська сторона наполягає на тому, що не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому в такому візиті, наголошуючи, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли буде повернено контроль України над нею.

"Як відомо, в керівництві МАГАТЕ майже чверть – близько 100 осіб – росіяни. І навіть заступник самого Гроссі – керівник Департаменту ядерної енергії Михаіл Чудаков – також є громадянином рф. Також нагадаємо, що попередні візити пана Гроссі в Україну не принесли жодної користі. А на зворотному шляху після відвідин Південноукраїнської АЕС він поїхав на зустріч із керівником Росатома, і вони разом «звітували» світові, як все на Запорізькій станції добре", - додали у нацкомпанії.

Нагадаємо, що наприкінці травня Гроссі поширив інформацію про нібито зберігання на ЗАЕС 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану, які можуть бути використані в якості сировини для ядерної зброї. Спочатку "Енергоатом" відреагував відносно стримано, спростувавши цю інформацію.

Проте слідом за цим більш жорстку реакцію продемонструвала Державна інспекція ядерного регулювання, яка заявила, що керівництво МАГАТЕ своєю бездіяльністю та неоднозначною позицією сприяє ескалації ситуації з окупацією Росією ЗАЕС, а також ретранслює російську пропаганду.

Зазначимо, що Запорізька АЕС була захоплена російськими військами в ніч із 3 на 4 березня. У ході нападу на електростанцію загинули троє нацгвардійців.

Гроссі ж 26 квітня, у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС у Київській області, відвідав цей об'єкт, а 3 червня МАГАТЕ повідомило про завершення другої місії на ЧАЕС та її зону відчуження. Він також неодноразово заявляв про намір відвідати ЗАЕС.

Джерело фото: ua.depositphotos.com