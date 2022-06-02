Окуповану ЗАЕС можуть повністю зупинити у разі загрози

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), що знаходиться в Енергодарі, у разі найменшої загрози втрати контролю над нею може бути повністю відключена.

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Про це повідомив радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко.

"Ми постійно моніторимо ситуацію із ЗАЕС разом із ГІЯРУ, і є чітке розуміння того, що вона вже в яскраво-червоній зоні. Але поки що диспетчерські команди виконуються і станція тримає режим, ми не зупиняємо. Але сценарій, за яким станція може вийти з під контролю повністю і ми її зупинимо, також розглядається", – сказав він.

Юрій Бойко додав, що у рамках підготовки до сталого проходження опалювального сезону розглядається сценарій із повною зупинкою ЗАЕС.

За його словами, до такого рішення призведуть "найменші рухи у бік втрати контролю за станцією".

При цьому він зазначив, що енергосистема України готова та здатна впоратися з наслідками такого рішення.

Зазначимо, що ЗАЕС було окуповано російськими військами ще на початку березня. При цьому МАГАТЕ неодноразово заявляла про наміри її відвідати, про що домовляється як з українською, так і російською сторонами. Проте виконувач обов'язків президента "Енергоатому" Петро Котін заявляв, що вважає неприйнятними переговори МАГАТЕ з РФ та візит її представників до ЗАЕС під час окупації.