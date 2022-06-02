Оккупированную ЗАЭС могут полностью остановить в случае угрозы

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), которая находится в Энергодаре, в случае малейшей угрозы потери контроля над ней, может быть полностью отключена

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Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Бойко.

"Мы постоянно мониторим ситуацию с ЗАЭС вместе с ГИЯРУ, и есть четкое понимание того, что она уже в ярко-красной зоне. Но пока диспетчерские команды выполняются и станция держит режим, мы не останавливаем. Но сценарий, по которому станция может выйти из под контроля полностью и мы ее остановим, также рассматривается", - сказал он.

Юрий Бойко добавил, что в рамках подготовки к устойчивому прохождению отопительного сезона рассматривается сценарий с полной остановкой ЗАЭС.

По его словам, к такому решению приведут "малейшие движения в сторону потери контроля над станцией".

При этом он отметил, что энергосистема Украины готова и способна справиться с последствиями такого решения.

Отметим, что ЗАЭС была оккупирована российскими войсками еще в начале марта. При этом МАГАТЭ неоднократно заявляла о намерениях ее посетить, о чем договаривается как с украинской, так и с российской сторонами. Однако исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин заявлял, что считает неприемлемыми переговоры МАГАТЭ с РФ и визит ее представителей на ЗАЭС во время оккупации.