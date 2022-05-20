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Японія виділить 2 млн євро для підтримки безпеки українських АЕС
Влада Японії вирішила надати Міжнародному агентству з атомної енергії 2 мільйони євро. Усю суму спрямують на те, щоб убезпечити роботу українських АЕС, які зазнали атак РФ.
Про це повідомляє видання Japan Today.
Міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Після цього чиновник пообіцяв, що Японія візьме участь у фінансовій підтримці АЕС України.
"Атаки Росії на українські ядерні об'єкти абсолютно неприпустимі. Японія, яка пережила ядерний удар, рішуче засуджує ці дії", - сказав Хаяші.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше Україна офіційно запросила у Міжнародного агентства з атомної енергетики "великий список обладнання", яке їй потрібне для безпечної експлуатації АЕС в умовах війни з Росією.
Незабаром МАГАТЕ повідомило, що планує нову місію до Чорнобильської атомної електростанції у відповідь на запит України про допомогу.