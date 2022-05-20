Япония выделит 2 млн евро для поддержки безопасности украинских АЭС

Власти Японии решили предоставить Международному агентству по атомной энергии 2 миллиона евро. Всю сумму направят на то, чтобы обезопасить работу украинских АЭС, подвергшиеся атакам РФ.

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Об этом сообщает издание Japan Today.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. После этого чиновник пообещал, что Япония поучаствует в финансовой поддержке АЭС Украины.

"Атаки России на украинские ядерные объекты абсолютно недопустимы. Япония, пережившая ядерный удар, решительно осуждает эти действия", — сказал Хаяши.

Напомним, ранее Украина официально пригласила у Международного агентства по атомной энергетике "большой список оборудования", которое ей нужно для безопасной эксплуатации АЭС в условиях войны с Россией.

Вскоре МАГАТЭ сообщило, что планирует новую миссию в Чернобыльскую атомную электростанцию в ответ на запрос Украины о помощи.