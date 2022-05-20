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Япония выделит 2 млн евро для поддержки безопасности украинских АЭС
Власти Японии решили предоставить Международному агентству по атомной энергии 2 миллиона евро. Всю сумму направят на то, чтобы обезопасить работу украинских АЭС, подвергшиеся атакам РФ.
Об этом сообщает издание Japan Today.
Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. После этого чиновник пообещал, что Япония поучаствует в финансовой поддержке АЭС Украины.
"Атаки России на украинские ядерные объекты абсолютно недопустимы. Япония, пережившая ядерный удар, решительно осуждает эти действия", — сказал Хаяши.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее Украина официально пригласила у Международного агентства по атомной энергетике "большой список оборудования", которое ей нужно для безопасной эксплуатации АЭС в условиях войны с Россией.
Вскоре МАГАТЭ сообщило, что планирует новую миссию в Чернобыльскую атомную электростанцию в ответ на запрос Украины о помощи.