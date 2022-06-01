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Энергетика
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МАГАТЭ направило новую инспекцию на ЧАЭС, от миссии на оккупированную ЗАЭС не отказывается

МАГАТЭ направило новую инспекцию на ЧАЭС, от миссии на оккупированную ЗАЭС не отказывается
Фото: сайт ЧАЭС

На Чернобыльскую атомную электростанцию в Киевской области прибыла уже вторая за последние полтора месяца экспертная миссия Международного агентства по атомной энергии, говорится в сообщении организации.

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Отмечается, что в ходе трехдневного пребывания на ЧАЭС и в зоне отчуждения вокруг объекта группа из семи специалистов "окажет поддержку" украинской стороне в вопросах радиационной защиты, безопасности обращения с отходами и ядерной безопасности.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что представители агентства проведут контрольные работы на площадке, где после аварии 1986 года расположены различные объекты по обращению с радиоактивными отходами.

Одним из приоритетов команды является предоставление технических рекомендаций по восстановлению автоматизированной системы радиационного контроля в зоне отчуждения ЧАЭС, которая прекратила работу в начале конфликта и не предоставляла данные мониторинга с 24 февраля.

Эксперты также оценят состояние объектов на площадке и проведут обучение работе с оборудованием радиационного контроля, поставленным МАГАТЭ в апреле.

Кроме того, инспекторы и технические специалисты МАГАТЭ проверят заявленные ядерные материалы и деятельность и подтвердят функционирование удаленной передачи данных о ядерных гарантиях с ЧАЭС в штаб-квартиру МАГАТЭ, которая была восстановлена в прошлом месяце.

"В настоящее время гендиректор также продолжает свои усилия по организации миссии МАГАТЭ на крупнейшую атомную электростанцию Украины - контролируемую Россией Запорожскую АЭС - для проведения важных мероприятий в области ядерной безопасности", - заявляют в агентстве.

Также указывается, что на данный момент семь ядерных реакторов в Украине остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве: работат лишь два на ЗАЭС, три на Ровенской АЭС, два на Пивденноукраинской АЭС и один на Хмельницкой АЭС.

Отметим при этом, что Украина выступает категорически против визита представителей МАГАТЭ на ЗАЭС, обвиняя ее в поощрении "ядерного терроризма РФ", а Гросси - в том, что тот руководствуется "российской пропагандой", в связи с заявлением о том, что на ЗАЭС якобы хранится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия, что украинская сторона опровергает.

Автор:
Тимофей Беспятов