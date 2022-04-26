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Уровень радиации на ЧАЭС в пределах нормы — МАГАТЭ
Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси во вторник, 26 апреля, посетил Чернобыльскую атомную станцию и заявил, что сейчас на ней нормальный уровень радиации, сообщило AFP.
"Уровень радиации, я бы сказал, нормальный… Были определенные моменты, когда уровень повышался вследствие перемещения тяжелой техники, которую сюда привозили российские войска, и когда они покидали станцию", – сказал Гросси во время его визита на ЧАЭС 26 апреля.
МАГАТЭ доставило на ЧАЭС разные типы оборудования для радиационного мониторинга, а также провело радиологические и другие оценки.
Эксперты планируют отремонтировать системы дистанционного мониторинга, которые после захвата станции российскими оккупантами прекратили передачу данных в штаб-квартиру агентства в Вене.Подписывайтесь на наш YouTube канал
МАГАТЭ также разработало детальные планы оказания помощи Украине по безопасности ее ядерных объектов.
На Чернобыльской атомной электростанции окончательно восстановили стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива.
Ранее российские захватчики разграбили в Чернобыльской зоне две исследовательские лаборатории, откуда вывезли источники ионизирующего излучения и образцы топливных материалов. Причем, по словам главы НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, в некоторых местах уровень радиации был превышен в 50 раз.