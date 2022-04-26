Уровень радиации на ЧАЭС в пределах нормы — МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси во вторник, 26 апреля, посетил Чернобыльскую атомную станцию и заявил, что сейчас на ней нормальный уровень радиации, сообщило AFP.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Уровень радиации, я бы сказал, нормальный… Были определенные моменты, когда уровень повышался вследствие перемещения тяжелой техники, которую сюда привозили российские войска, и когда они покидали станцию", – сказал Гросси во время его визита на ЧАЭС 26 апреля.

МАГАТЭ доставило на ЧАЭС разные типы оборудования для радиационного мониторинга, а также провело радиологические и другие оценки.

Эксперты планируют отремонтировать системы дистанционного мониторинга, которые после захвата станции российскими оккупантами прекратили передачу данных в штаб-квартиру агентства в Вене.

МАГАТЭ также разработало детальные планы оказания помощи Украине по безопасности ее ядерных объектов.

На Чернобыльской атомной электростанции окончательно восстановили стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива.

Ранее российские захватчики разграбили в Чернобыльской зоне две исследовательские лаборатории, откуда вывезли источники ионизирующего излучения и образцы топливных материалов. Причем, по словам главы НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, в некоторых местах уровень радиации был превышен в 50 раз.