ЧАЭС запитана от энергосистемы Беларуси - руководитель Зоны отчуждения

Глава Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Евгений Крамаренко заявляет, что Чернобыльская атомная электростанция на оккупированной российскими войсками территории сейчас имеет электроснабжение с белорусской стороны. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона "UA вместе".

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"Станция питается, но питается за счет Беларуси. На территории города Чернобыль и на других территориях Зоны отчуждения отсутствует энергоснабжение", – сообщил чиновник.

В то же время он добавил, что сейчас отсутствуют данные об уровне радиации в районе ЧАЭС, поскольку система мониторинга уровня загрязнения на территории Зоны отчуждения, передававшая эти данные в режиме онлайн, работать перестала.

"По состоянию на 25 число - это последний день, когда она действовала - было выявлено превышение более чем в 7 раз. В данное время она не работает, и нам не известно, что происходит на территории Зоны отчуждения в плане загрязнения", - сказал Крамаренко.

При этом он обратил внимание, что пункты захоронения ядерных отходов, расположенные на территории Зоны, являются не менее опасными объектами, чем сама ЧАЭС.

"Нам неизвестен уровень радиационного загрязнения на этих площадках и то, что на них сейчас происходит. На самой ЧАЭС мы недавно провели ротацию. Там забрали персонал, который более 600 часов выполнял свои обязанности. На замену поехали другие специалисты", - добавил глава агентства.

Он сообщил, что сейчас на станции работают 59 специалистов, в том числе шесть женщин. По его словам, они поддерживают ЧАЭС в безопасном режиме, благодаря чему "рисков мы сейчас не видим".

Крамаренко также отметил, что не встречался с приехавшим в Украину главой Международного агентство по атомной энергии Рафаэлем Гросси, а также заявил, что там и вовсе пока на сообщения украинского ведомства в отношении ситуации ЧАЭС не реагировали.

"Мы неоднократно сообщали, что мы утратили контроль над радиационными объектами на территории зоны отчуждения, и направляли соответствующие обращения. Однако реакции никакой мы не почувствовали", - сказал Крамаренко.

Напомним, что еще 10 марта Министерство энергетики Беларуси заявило, что электроснабжение Чернобыльской АЭС было восстановлено благодаря задействованию линии электропередачи из белорусского Мозыря.

Однако в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что "все сообщения российских и белорусских СМИ о заживлении ЧАЭС со стороны Беларуси – провокация, направленная на обострение ситуации".

По данным украинского Минэнерго, после того, как в 11:22 9 марта была перебита последняя ЛЭП напряжением 750 кВ, питавшая ЧАЭС, все ее объекты оказались обесточенными, но электроснабжение станции удавалось поддерживать с помощью дизель-генераторов, запаса топлива для которых хватило бы лишь на двое суток. Вскоре после этого о своем поручении специалистам обеспечить энергоснабжение ЧАЭС заявил фактический руководитель Беларуси Александр Лукашенко.