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ЧАЕС заживлено від енергосистеми Білорусі – керівник Зони відчуження
Голова Державного агентства з управління Зоною відчуження Євген Крамаренко заявляє, що Чорнобильська атомна електростанція на окупованій російськими військами території наразі має електропостачання з білоруської сторони. Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UA разом".
"Станція живиться, але живиться за рахунок Білорусі. На території міста Чорнобиль та на інших територіях Зони відчуження відсутнє енергопостачання", – повідомив чиновник.
Водночас він додав, що зараз відсутні дані про рівень радіації в районі ЧАЕС, оскільки система моніторингу рівня забруднення на території Зони відчуження, яка передавала ці дані в режимі онлайн, перестала працювати.
"Станом на 25 число - це останній день, коли вона діяла - було виявлено перевищення більш ніж у 7 разів. Наразі вона не працює, і нам невідомо, що відбувається на території Зони відчуження щодо забруднення", - сказав Крамаренко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому він зазначив, що сховища ядерних відходів, розташовані на території Зони, є не менш небезпечними об'єктами, ніж сама ЧАЕС.
"Нам невідомий рівень радіаційного забруднення на цих майданчиках і те, що на них зараз відбувається. На самій ЧАЕС ми нещодавно провели ротацію. Там забрали персонал, який понад 600 годин виконував свої обов'язки. На заміну поїхали інші спеціалісти", - додав голова агентства.
Він повідомив, що зараз на станції працюють 59 спеціалістів, зокрема шість жінок. За його словами, вони підтримують ЧАЕС у безпечному режимі, завдяки чому "ризиків ми зараз не бачимо".
Крамаренко також зазначив, що не зустрічався з головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який приїхав в Україну, а також заявив, що там взагалі поки на повідомлення українського відомства щодо ситуації ЧАЕС не реагували.
"Ми неодноразово повідомляли, що ми втратили контроль над радіаційними об'єктами на території Зони відчуження, і спрямовували відповідні звернення. Проте реакції жодної ми не відчули", - сказав Крамаренко.
Нагадаємо, що ще 10 березня Міністерство енергетики Білорусі заявило, що електропостачання Чорнобильської АЕС було відновлено через лінію електропередачі з білоруського Мозиря.
Однак у Національній енергетичній компанії "Укренерго" заявили, що "всі повідомлення російських та білоруських ЗМІ про заживлення ЧАЕС з боку Білорусі – провокація, спрямована на загострення ситуації".
За даними українського Міненерго, після того, як об 11:22 9 березня була перебита остання ЛЕП напругою 750 кВ, що живила ЧАЕС, всі її об'єкти виявилися знеструмленими, але електропостачання станції вдавалося підтримувати за допомогою дизель-генераторів, запасу палива для яких вистачило б лише на дві доби. Незабаром після цього про своє доручення спеціалістам забезпечити енергопостачання ЧАЕС заявив фактичний керівник Білорусі Олександр Лукашенко.