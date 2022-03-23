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Російські військові знищили унікальну лабораторію в Чорнобилі

Російські військові знищили унікальну лабораторію в Чорнобилі
Росія знищила унікальну лабораторію. Фото: Державне агентство з управління зоною відчуження

Російські війська в Чорнобилі спочатку захопили, а потім розграбували та знищили лабораторію вартістю 6 мільйонів євро. Її створили у 2015 році за підтримки українських партнерів та Інструменту ЄС із співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ).

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Про це повідомили у Державному агентстві України з управління Зоною відчуження.

Ворог незаконно знищив чи вкрав до 100 одиниць сучасного аналітичного обладнання, аналогів якого немає у Європі.

"На базі лабораторії знаходилися високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які сьогодні знаходяться в руках ворога, чим сподіваємось він нашкодить собі, а не цивілізованому світу", - наголошують в агентстві.

Зазначимо, лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції, але тепер через дії російської армії важлива робота лабораторії припинилася.

Про те, що росіяни грабують Чорнобиль, стало відомо ще в середині березня. Окупанти пограбували всі офіси підприємств, розташованих у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг. Автотранспорт, що залишився на території підприємств, також знищено.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові взяли під контроль територію виведеної з експлуатації ЧАЕС, а також усю територію Чорнобильської зони відчуження у Київській області.

Після цього було зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. За заявами вчених, коливання показників датчиків пов'язані із переміщенням військової техніки.

Автор:
Віта Молодан