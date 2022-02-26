Над Чорнобильською зоною авіація РФ імітувала повітряний бій

Окупанти готують фейки про те, що ЗСУ обстрілюють підрозділи військ РФ поблизу об'єктів ЧАЕС. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"У нас є інформація про підготовку фейкових провокаційних новин для світових ЗМІ про те, що Україна обстрілює окупантів у Чорнобилі над небезпечними об'єктами", - йдеться у повідомленні.

Так, над Чорнобильською зоною у суботу 26 лютого проводилася імітація повітряного бою.

"Радіаційне тло підвищено у зв'язку з пересуванням військової техніки загарбником", - наголосили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

При цьому немає даних про деяких працівників ЧАЕС, які були на станції під час захоплення її російською владою.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові взяли під контроль територію виведеної з експлуатації ЧАЕС, а також усю територію Чорнобильської зони відчуження у Київській області.

Після цього було зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. За заявами вчених, до визначення показників датчиків пов'язані з переміщенням військової техніки.