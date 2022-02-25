Військові РФ у формі ЗСУ спробували проникнути до центру Києва

Російські військові захопили два автомобілі Збройних сил України, переодяглися в українських бійців і намагаються проникнути до центру Києва з боку Оболоні. Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"За ними слідує колона російських військових вантажівок. Вони обов'язково будуть знешкоджені. Інформація вимагає широкого поширення", - йдеться у повідомленні.

Telegram-канал "Верховна Рада також повідомив, що диверсійно-розвідувальні групи ЗС РФ використовують захоплену автомобільну техніку Нацгвардії України, для глибокого проникнення в тил".

"Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66". Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Потім Ганна Маляр повідомила, що ДРГ знищено.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 лютого, російські війська завдали повітряних ударів по різних містах України. Так, противник атакував українські підрозділи в районі Кропивницького, а також випустив ракету по аеродромом у Рівному.