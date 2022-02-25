Военные РФ в форме ВСУ пытаются проникнуть в центр Киева

Российские военные захватили два автомобиля Вооруженных сил Украины, переоделись в украинских бойцов и пытаются проникнуть в центр Киева со стороны Оболони. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

"За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены. Информация требует широкого распространения", — говорится в сообщении.

Telegram-канал "Верховная Рада также сообщил, что диверсионно-разведывательные группы ВС РФ используют захваченную автомобильную технику Нацгвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл.

"В частности, враги используют два ББМ "Казак", три КРАЗА и ГАЗ-66". Кроме этого, оккупанты одеты в военную форму ВС Украины", — говорится в сообщении.

Граждан Украины просят быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, российские войска нанесли воздушные удары по разным городам Украины. Так, противник атаковал украинские подразделения в районе Кропивницкого, а также выпустил ракету по аэродрому в Ровно.