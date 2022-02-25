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Под Черниговом отбита атака российских войск - Главнокомандующий ВСУ Залужный

Под Черниговом отбита атака российских войск - Главнокомандующий ВСУ Залужный
Фото: UA news

На подходе к Чернигову украинским военным удалось отбить атаку российских войск, а также захватить вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян. 

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что украинским военным удалось отбить атаку российских войск на черниговском направлении.  

"На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку. Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов по личным данным россиян", - говорит он. 

Залужный добавил, что Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов по личным данным россиян.

Напомним, что советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в пятницу, 25 февраля 2021 года, российские оккупационные войска, которые вторглись в Украину накануне, попытаются прорваться к Киеву танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова.