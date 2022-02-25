Під Черніговом відбито атаку російських військ — Головнокомандувач ЗСУ Залужний

На підході до Чернігова українським військовим вдалося відбити атаку російських військ, а також захопити ворожі трофеї у вигляді техніки та документів із особистими даними росіян.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що українським військовим вдалося відбити атаку російських військ на чернігівському напрямку.

"На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ. Ворожа техніка була змушена відступити з Чернігова у напрямку Седнева та з Городні до Семенівки. Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів за особистими даними росіян", — каже він.

Нагадаємо, що радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що у п'ятницю, 25 лютого 2021 року, російські окупаційні війська, які вторглися до України напередодні, спробують прорватися до Києва танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова.