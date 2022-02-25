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“Русские танки отлично горят”, — Антон Геращенко анонсировал попытку оккупантов прорваться к Киеву

“Русские танки отлично горят”, — Антон Геращенко анонсировал попытку оккупантов прорваться к Киеву

В пятницу, 25 февраля 2022 года, российские оккупационные войска, которые вторглись в Украину накануне, попытаются прорваться к Киеву танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова. Об этом в своем Facebook сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко. 

“Самый тяжелый день будет сегодня, — написал чиновник. — План врага — прорваться танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву”. 

При этом Геращенко настроен позитивно: по его словам, защитники Киева наготове.

“Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ — Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelin. Защитники Киеве наготове!” — написал он. 

Ранее стало известно, что украинская армия сдерживает колонну российской военной техники под Иванковым. Был взорван мост, чтобы не допустить захватчиков в Киев. 

Напомним, 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации”, то есть фактически войны  против Украины. 

Российские военные обстреляли военные и гражданские объекты в 10 областях страны. Есть жертвы среди гражданского населения Украины. 