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“Русские танки отлично горят”, — Антон Геращенко анонсировал попытку оккупантов прорваться к Киеву
В пятницу, 25 февраля 2022 года, российские оккупационные войска, которые вторглись в Украину накануне, попытаются прорваться к Киеву танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова. Об этом в своем Facebook сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
“Самый тяжелый день будет сегодня, — написал чиновник. — План врага — прорваться танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву”.
При этом Геращенко настроен позитивно: по его словам, защитники Киева наготове.
“Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ — Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelin. Защитники Киеве наготове!” — написал он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее стало известно, что украинская армия сдерживает колонну российской военной техники под Иванковым. Был взорван мост, чтобы не допустить захватчиков в Киев.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации”, то есть фактически войны против Украины.
Российские военные обстреляли военные и гражданские объекты в 10 областях страны. Есть жертвы среди гражданского населения Украины.