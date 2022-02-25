"Російські танки чудово горять", — Антон Геращенко анонсував спробу окупантів прорватися до Києва

У п'ятницю, 25 лютого 2022 року, російські окупаційні війська, які вторглися в Україну напередодні, намагатимуться прорватися до Києва танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова. Про це у своєму Facebook повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Найважчий день буде сьогодні, — написав чиновник. — План ворога — прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва”.

При цьому Геращенко налаштований позитивно: за його словами, захисники Києва напоготові.

“Російські танки чудово горять при попаданні наших ПТУРІВ — Стугни, Корсарів та подарунків наших союзників NWLAW та Javelin. Захисники Києві напоготові!” — написав він.

Раніше стало відомо, що українська армія стримує колону російської військової техніки під Іванковим. Був підірваний міст, щоб не допустити загарбників до Києва.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації", тобто фактично війни проти України.

Російські військові обстріляли військові та цивільні об'єкти у 10 областях країни. Є жертви серед цивільного населення України.