Над Чернобыльской зоной авиация РФ имитировала воздушный бой

Оккупанты готовят фейки о том, что ВСУ обстреливают подразделения войск РФ вблизи объектов ЧАЭС. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"У нас есть информация о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами", — говорится в сообщении.

Так, над Чернобыльской зоной, в субботу 26 февраля, проводилась имитация воздушного боя.

"Радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчиком", — подчеркнули в Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

При этом до сих пор нет данных о некоторых работниках ЧАЭС, которые были на станции во время захвата ее российскими властями.

Напомним, 24 февраля российские военные взяли под контроль территорию выведенной из эксплуатации ЧАЭС, а также всю территорию Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области.

После этого было зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. По заявлениям ученых, колебания показателей датчиков связаны с перемещением военной техники.