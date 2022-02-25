В Чернобыльской зоне зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины отметила, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС без изменений. Колебания показателей датчиков связано с перемещением военной техники.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины зафиксировала превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения.

Данные из Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений.

Превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения. Фото: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины

При этом в ведомстве подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС без изменений.

Такие колебания показателей датчиков "Аскро" специалисты "Экоцентра" связывают с нарушением верхнего слоя почвы вследствие движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятия в воздух загрязненной радиоактивной пыли.

Напомним, что российские военные взяли под контроль территорию выведенной из эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции, а также всю территорию Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области.