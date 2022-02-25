У Чорнобильській зоні зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання

Державна інспекція ядерного регулювання України зазначила, що стан ядерних установок та інших об'єктів ЧАЕС без змін. Коливання показників датчиків пов'язані з переміщенням військової техніки.

Державна інспекція ядерного регулювання України зафіксувала перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження.

Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, доступні в онлайновому режимі, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень.

Перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження. Фото: Державна інспекція ядерного регулювання України

При цьому у відомстві наголосили, що стан ядерних установок та інших об'єктів ЧАЕС без змін.

Такі коливання показників датчиків "Аскро" фахівці "Екоцентру" пов'язують із порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняття у повітря забрудненого радіоактивного пилу.

Нагадаємо, що російські військові взяли під контроль територію виведеної з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції, а також усю територію Чорнобильської зони відчуження у Київській області.