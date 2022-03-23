Российские военные уничтожили уникальную лабораторию в Чернобыле

Российские войска в Чернобыле сначала захватили, а потом разграбили и уничтожили лабораторию стоимостью 6 миллионов евро. Ее создали в 2015 году при поддержке украинских партнеров и Инструмента ЕС по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности (ИСЯБ).

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Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения.

Враг незаконно уничтожил или украл до 100 единиц современного аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе.

"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые сегодня находятся в руках врага, чем, надеемся, он навредит себе, а не цивилизованному миру", — подчеркивают в агентстве.

Отметим, лаборатория выполняла стратегические, уникальные функции, но теперь из-за действий российской армии важная работа лаборатории прекратилась.

О том, что россияне грабят Чернобыль, стало известно еще в середине марта. Оккупанты ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду. Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен.

Напомним, 24 февраля российские военные взяли под контроль территорию выведенной из эксплуатации ЧАЭС, а также всю территорию Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области.

После этого было зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. По заявлениям ученых, колебания показателей датчиков связаны с перемещением военной техники.