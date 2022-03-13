На Чорнобильській АЕС відновлено електропостачання - Енергоатом

В “Енергоатомі” закликали міжнародних партнерів спільно з Україною вплинути на російських окупантів та змусити їх залишити українську АЕС у Чорнобилі.

Сьогодні, 13 березня 2022 року, фахівцям НЕК "Укренерго", атомникам та електрикам вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплене російськими окупантами. Про це повідомили у "Енергоатомі".

Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних зборок знову працюватимуть у штатному режимі, а не від резервного постачання.

"Наголошую, що ЧАЕС - це об'єкт української енергетики, і нам не потрібна жодна допомога з боку будь-кого для забезпечення або відновлення електропостачання на наші об'єкти", - йдеться у повідомленні "Енергоатому".

Відомство ще раз звернулося до міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ із закликом допомогти захистити ядерні об'єкти в Україні. Оскільки наразі необхідно змусити російських окупантів залишити АЕС і встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об'єктів атомної енергетики України.

Нагадаємо, що 9 березня системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передавати інформацію до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).