МАГАТЭ утратило связь с системами наблюдения на Чернобыльской АЭС

Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передавать информацию в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, удаленная передача данных от систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС, была утрачена, передает Reuters.

Это мониторинговое оборудование передает информацию о текущем состоянии всех ядерных материалов на атомной электростанции.

В МАГАТЭ отмечают, что с тех пор, как 24 февраля российские войска захватили Чернобыльскую АЭС, ситуация на ней ухудшается, сообщает Deutsche Welle.

Гросси, ссылаясь на данные украинской стороны, отметил, что около 210 техников и местных сотрудников службы безопасности дежурили на ЧАЭС непрерывно в течение почти двух недель, так как под российским контролем не производилась смена персонала.

"Я глубоко обеспокоен сложной и стрессовой ситуацией, в которой оказался персонал Чернобыльской атомной электростанции, и потенциальными рисками для ядерной безопасности, которые это влечет за собой", – заявил глава МАГАТЭ.

Напомним, 24 февраля российские военные взяли под контроль территорию выведенной из эксплуатации ЧАЭС, а также всю территорию Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области.

После этого было зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. По заявлениям ученых, колебания показателей датчиков связаны с перемещением военной техники.

В частности, данные на датчике рядом с объектом хранения радиоактивных отходов "Вектор", "Подлесный", "Третья очередь" и "Буряковка" показали семикратное превышение норм поглощенной дозы радиации.