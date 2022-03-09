МАГАТЕ втратило зв'язок із системами спостереження на Чорнобильській АЕС

Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передавати інформацію до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, віддалену передачу даних від систем моніторингу, встановлених на Чорнобильській АЕС, було втрачено, передає Reuters.

Це моніторингове обладнання передає інформацію про стан всіх ядерних матеріалів на атомній електростанції.

У МАГАТЕ зазначають, що відколи 24 лютого російські війська захопили Чорнобильську АЕС, ситуація на ній погіршується, повідомляє Deutsche Welle.

Гроссі, посилаючись на дані української сторони, зазначив, що близько 210 техніків та місцевих співробітників служби безпеки чергували на ЧАЕС безперервно протягом майже двох тижнів, оскільки під російським контролем не відбувалася зміна персоналу.

"Я глибоко стурбований складною та стресовою ситуацією, в якій опинився персонал Чорнобильської атомної електростанції, та потенційними ризиками для ядерної безпеки, які це тягне за собою", – заявив глава МАГАТЕ.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові взяли під контроль територію виведеної з експлуатації ЧАЕС, а також усю територію Чорнобильської зони відчуження у Київській області.

Після цього було зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. За заявами вчених, коливання показників датчиків пов'язані із переміщенням військової техніки.

Зокрема, дані на датчику поруч із об'єктом зберігання радіоактивних відходів "Вектор", "Підлісний", "Третя черга" та "Буряківка" показали семикратне перевищення норм поглиненої дози радіації.