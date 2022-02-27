Около Чернобыльской АЭС нормы радиации превышены в семь раз

В Чернобыльской зоне наблюдается семикратное превышение норм поглощенной дозы радиации. Об этом свидетельствуют данные на датчике рядом с объектом хранения радиоактивных отходов "Вектор", "Подлесный", "Третья очередь" и "Буряковка".

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАУЗО), это свидетельствует о некорректном использовании оккупантами систем безопасности и отсутствии у них необходимой экспертизы для защиты ядерных объектов.

По информации ГАУЗО, оккупанты выставили ультиматум, угрожая минированием и подрывами отдельных объектов инфраструктуры важного ядерного объекта ЧАЭС. Российские военные пытаются изучать особенности этой работы и создают фейки об "общей охране".

Украина лишилась контроля над системой АСКРО (автоматическая система контроля радиационной обстановки) два дня назад.

Напомним, 24 февраля российские военные взяли под контроль территорию выведенной из эксплуатации ЧАЭС, а также всю территорию Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области.

После этого было зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. По заявлениям ученых, колебания показателей датчиков связаны с перемещением военной техники.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) проинформировала Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ о потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в результате военного нападения.

В ГАУЗО отмечают, что для избежания санкций, Россия готовит сюжеты о том, что там все под контролем и безопасно.

В Госагентстве добавили, что для населения вне зоны отчуждения на текущий момент угрозы нет.