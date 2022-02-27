Біля Чорнобильської АЕС норми радіації перевищено у сім разів

У Чорнобильській зоні спостерігається семиразове перевищення норм поглиненої дози радіації. Про це свідчать дані на датчику поряд з об'єктом зберігання радіоактивних відходів "Вектор", "Підлісний", "Третя черга" та "Буряківка".

Як повідомляє прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАУЗО), це свідчить про некоректне використання окупантами систем безпеки та відсутність у них необхідної експертизи для захисту ядерних об'єктів.

За інформацією ДАУЗО, окупанти виставили ультиматум, загрожуючи мінуванням та підривами окремих об'єктів інфраструктури важливого ядерного об'єкту ЧАЕС. Російські військові намагаються вивчати особливості цієї роботи та створюють фейки про "загальну охорону".

Україна втратила контроль за системою АСКРО (автоматична система контролю радіаційної обстановки) два дні тому.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові взяли під контроль територію виведеної з експлуатації ЧАЕС, а також усю територію Чорнобильської зони відчуження у Київській області.

Після цього було зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. За заявами вчених, коливання показників датчиків пов'язані із переміщенням військової техніки.

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) проінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ про втрату контролю над ядерними та радіаційними об'єктами у зоні відчуження Чорнобильської АЕС внаслідок військового нападу.

У ДАУЗО зазначають, що для уникнення санкцій Росія готує сюжети про те, що там все під контролем і безпечно.

У Держагентстві додали, що для населення поза зоною відчуження наразі загрози немає.