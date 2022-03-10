Білорусь заявила про підключення ЧАЕС до електромережі, в "Енергоатомі" це спростовують

Міністерство енергетики Білорусі заявляє, що лінію електропередачі Мозир - Чорнобильська АЕС поставлено під напругу. Про це йдеться у повідомленні відомства у його Telegram-каналі.

"Згідно з дорученням глави держави проведено роботи з подачі напруги по високовольтній лінії електропередачі, що пов'язує підстанцію 330 кВ "Мозир" та електромережні об'єкти Чорнобильської АЕС. Виконані роботи забезпечують можливість подачі електроенергії на об'єкти ЧАЕС", - сказано у ньому.

У свою чергу українська Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" спростувала цю інформацію, опублікувавши у своєму Telegram-каналі скріншот повідомлення Міненерго Білорусі, перекреслений підписом "Fake".

Зазначимо, що раніше у четвер, як повідомило білоруське держінформагентство БелТА, фактичний керівник сусідньої країни Олександр Лукашенко доручив спеціалістам забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС. Зокрема, він заявив, що напередодні ввечері поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним, розповівши про ситуацію в районі ЧАЕС.

"Ви ж чудово розумієте, що сама станція виробляє електроенергію, але й споживає для того, щоб працювати, чимало електроенергії. Так, там зупинено Чорнобильську станцію. Так, там сховище ядерних відходів. І для процесу потрібна холодна вода. Як мінімум для охолодження. А це електрика. Електрики немає", - охарактеризував ситуацію Лукашенко.

Він пояснив, що на станції були задіяні резервні потужності, проте їхній термін обмежений, і щоб забезпечити енергопостачання ЧАЕС, туди були направлені білоруські фахівці.

“Міністру енергетики доручено організувати цю роботу, щоб негайно подати туди електроенергію і забезпечити енергоживлення Чорнобильської станції. Треба передбачити усі варіанти", - сказав він.

У НАЕК "Укренерго" ж заявили, що не потребують допомоги білоруської сторони у ремонті пошкоджених російськими обстрілами високовольтних ліній, які живили Чорнобильську АЕС. Там закликали пропустити українські ремонтні бригади до АЕС, а повідомлення з Білорусі та Росії про відновлення живлення станції назвали "провокацією, спрямованою на загострення ситуації".

За даними українського Міненерго, після того, як об 11:22 9 березня було перебито останню ЛЕП напругою 750 кВ, яка живила ЧАЕС, всі її об'єкти виявилися знеструмленими, проте електропостачання станції вдається підтримувати за допомогою дизель-генераторів. Однак навіть за їхньої безвідмовної роботи запасу дизельного палива вистачить лише на 48 годин.