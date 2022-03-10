Беларусь заявила о подключении ЧАЭС к электросети, в "Энергоатоме" это опровергают

Министерство энергетики Беларуси заявляет, что линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение. Об этом говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

"В соответствии с поручением главы государства проведены работы по подаче напряжения по высоковольтной линии электропередачи, связывающей подстанцию 330 кВ "Мозырь" и электросетевые объекты Чернобыльской АЭС. Выполненные работы обеспечивают возможность подачи электроэнергии на объекты ЧАЭС", - сказано в нем.

В свою очередь, украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" опровергла эту информацию, опубликовав в своем Telegram-канале скриншот сообщения Минэнерго Беларуси, перечеркнутый подписью "Fake".

Отметим, что ранее в четверг, как сообщило белорусское госинформагентство БелТА, фактический руководитель соседней страны Александр Лукашенко поручил специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС. В частности, он заявил, что накануне вечером пообщался с президентом России Владимиром Путиным, рассказав тому о ситуации в районе ЧАЭС.

"Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии. Да, там остановлена Чернобыльская станция. Да, там хранилище ядерных отходов. И для процесса нужна холодная вода. Как минимум для охлаждения. А это электричество. Электричества нет", - охарактеризовал ситуацию Лукашенко.

Он пояснил, что на станции были задействованы резервные мощности, однако их срок ограничен, и чтобы обеспечить энергоснабжение ЧАЭС, туда были направлены белорусские специалисты.

"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить. По временной схеме придется, наверное, к подстанции ЧАЭС подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность Чернобыльской станции. Надо предусмотреть все варианты", - сказал он.

В НАЭК "Укрэнерго" же заявили, что не нуждаются в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденных российскими обстрелами высоковольтных линий, питавших Чернобыльскую АЭС. Там призвали пропустить украинские ремонтные бригады к АЭС, а сообщения из Беларуси и России о возобновлении питания станции назвали "провокацией, направленной на обострение ситуации".

По данным украинского Минэнерго, после того, как в 11:22 9 марта была перебита последняя ЛЭП напряжением 750 кВ, питавшая ЧАЭС, все ее объекты оказались обесточенными, но электроснабжение станции удается поддерживать с помощью дизель-генераторов. Однако даже при их безотказной работе запаса дизельного топлива хватит лишь на 48 часов.