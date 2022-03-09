Последствия могут быть непредсказуемыми: Чернобыльская АЭС из-за обстрелов осталась без электроснабжения

В результате обстрелов российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национальной энергетической компании “Укрэнерго”.

"Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что специалисты компании мониторят ситуацию и будут информировать обо всех изменениях.

Как информирует пресс-служба ГП НАЭК “Энергоатом”, в хранилище отработанного ядерного топлива хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок.

“Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду”, – заявили в “Энергоатоме”.

В компании подчеркнули, что ветер может перенести радиоактивное облако в другие регионы Украины, а также в Беларусь, Россию и Европу.

“Кроме того, не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, находящийся там, получит опасную дозу излучения. Также не работает система пожаротушения, и это огромный риск при пожаре, что может произойти вследствие попадания снаряда”, – подчеркнули в компании.

Кроме этого, как сообщил глава ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, эта ситуация также угрожает другому объекту, расположенному в Чернобыльской зоне – Запорожской АЭС. К настоящему времени из четырех линий электроснабжения оккупанты уничтожили уже две.

Котин подчеркнул, что если будут повреждены оставшиеся 2 линии, станция перейдет в режим полного обесточивания.

"Тогда последствия будут совершенно непредсказуемы. Там очень много ядерного материала, который сейчас очень горячий и который нужно постоянно охлаждать путем поставки электричества насосом", – отметил Котин.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в своем Twitter, что на ЧАЭС включили резервные дизель-генераторы, которые обеспечат ее питание в течение двух суток.

"Резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и его объектов в течение 48 часов. Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации. Варварская война РФ грозит всей Европе. Путин должен остановить ее немедленно!" - написал он.

Ранее сообщалось, что системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передавать информацию в Международное агентство по атомной энергии.

Напомним, 24 февраля российские военные взяли под контроль территорию выведенной из эксплуатации ЧАЭС, а также всю территорию Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области.

После этого было зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. По заявлениям ученых, колебания показателей датчиков связаны с перемещением военной техники.

В частности, данные на датчике рядом с объектом хранения радиоактивных отходов "Вектор", "Подлесный", "Третья очередь" и "Буряковка" показали семикратное превышение норм поглощенной дозы радиации.