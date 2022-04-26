Рівень радіації на ЧАЕС у межах норми - МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі у вівторок, 26 квітня, відвідав Чорнобильську атомну станцію та заявив, що зараз на ній нормальний рівень радіації, повідомило AFP.

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"Рівень радіації, я сказав би, нормальний... Були певні моменти, коли рівень підвищувався внаслідок переміщення важкої техніки, яку сюди привозили російські війська, і коли вони залишали станцію", – сказав Гроссі.

МАГАТЕ доставило на ЧАЕС різні типи обладнання для радіаційного моніторингу, а також провело радіологічні та інші оцінки.

Експерти планують відремонтувати системи дистанційного моніторингу, які після захоплення станції російськими окупантами припинили передачу даних до штаб-квартири агентства у Відні.

МАГАТЕ також розробило детальні плани надання допомоги Україні щодо безпеки її ядерних об'єктів.

На Чорнобильській атомній електростанції остаточно поновили стандарти безпеки сховищ ядерного палива.

Раніше російські загарбники розграбували у Чорнобильській зоні дві дослідницькі лабораторії, звідки вивезли джерела іонізуючого випромінювання та зразки паливних матеріалів. Причому, за словами голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, у деяких місцях рівень радіації було перевищено у 50 разів.