- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Рівень радіації на ЧАЕС у межах норми - МАГАТЕ
Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі у вівторок, 26 квітня, відвідав Чорнобильську атомну станцію та заявив, що зараз на ній нормальний рівень радіації, повідомило AFP.
"Рівень радіації, я сказав би, нормальний... Були певні моменти, коли рівень підвищувався внаслідок переміщення важкої техніки, яку сюди привозили російські війська, і коли вони залишали станцію", – сказав Гроссі.
МАГАТЕ доставило на ЧАЕС різні типи обладнання для радіаційного моніторингу, а також провело радіологічні та інші оцінки.
Експерти планують відремонтувати системи дистанційного моніторингу, які після захоплення станції російськими окупантами припинили передачу даних до штаб-квартири агентства у Відні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
МАГАТЕ також розробило детальні плани надання допомоги Україні щодо безпеки її ядерних об'єктів.
На Чорнобильській атомній електростанції остаточно поновили стандарти безпеки сховищ ядерного палива.
Раніше російські загарбники розграбували у Чорнобильській зоні дві дослідницькі лабораторії, звідки вивезли джерела іонізуючого випромінювання та зразки паливних матеріалів. Причому, за словами голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, у деяких місцях рівень радіації було перевищено у 50 разів.