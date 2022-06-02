В "Енергоатомі" заперечують можливість відключення Запорізької АЕС

В "Енергоатомі" заперечують інформацію, що Україна готується зупинити Запорізьку АЕС за найменшої загрози втрати контролю над нею.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Сьогодні в інформаційному просторі з'явилися повідомлення про можливі сценарії відключення Запорізької АЕС. У зв'язку з цим "Енергоатом" офіційно заявляє, що сьогодні існує лише один сценарій – це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України", - йдеться у повідомленні.

Відключення ЗАЕС неможливе ні з погляду безпеки, ні з технічного, ні з економічного, ні з політичного погляду.

"Щоб цього не сталося, мужні працівники атомної станції роблять все можливе та неможливе. Працюючи під шаленим тиском окупантів, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, дбаючи про те, чим нагодувати та як врятувати сім'ю в Енергодарі, вони щодня забезпечують безпечну експлуатацію атомних енергоблоків станції. При цьому вони залишаються справжніми українськими патріотами та готові ризикувати своїм життям задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки та недопущення ядерного тероризму", - наголосили в "Енергоатомі".

Також у компанії кажуть, що у них є всі підстави заявляти, що АЕС продовжить працювати саме в енергосистемі України, тому просять усіх припинити спекуляції та різні гіпотези про подальшу роботу ЗАЕС.

Зазначимо, радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), яка знаходиться в Енергодарі, у разі найменшої загрози втрати контролю над нею може бути повністю відключена.