В "Энергоатоме" отрицают возможность отключения Запорожской АЭС

В "Энергоатоме" отрицают информацию, что Украина готовится остановить Запорожскую АЭС при малейшей угрозе потери контроля над ней.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня в информационном пространстве появились сообщения о возможных сценариях отключения Запорожской АЭС. В связи с этим "Энергоатом" официально заявляет, что сегодня существует только один сценарий – это стабильная и надежная работа ЗАЭС в энергосистеме Украины", - говорится в сообщении.

Отключение ЗАЭС невозможно ни с точки зрения безопасности, ни с технической, ни с экономической, ни с политической точки зрения.

"Чтобы этого не произошло, мужественные работники атомной станции делают все возможное и невозможное. Работая под бешеным давлением оккупантов, рискуя своей жизнью и здоровьем, заботясь о том, чем накормить и как спасти семью в Энергодаре, они ежедневно обеспечивают безопасную эксплуатацию атомных энергоблоков станции. При этом они остаются настоящими украинскими патриотами и готовы рисковать своей жизнью ради обеспечения ядерной и радиационной безопасности и недопущения ядерного терроризма", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Также в компании говорят, что у них "есть все основания" заявлять, что АЭС продолжит работать именно в энергосистеме Украины, поэтому просят всех "прекратить спекуляции и разные гипотезы о дальнейшей работе ЗАЭС".

Отметим, советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), которая находится в Энергодаре, в случае малейшей угрозы потери контроля над ней, может быть полностью отключена