Российские оккупанты пытками заставляют работников ЗАЭС осушить охлаждающие бассейны - "Энергоатом"

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявляет, что российские оккупационные силы на Запорожской атомной электростанции прибегают к силовому принуждению в отношении украинских атомщиков с целью осушить охлаждающие бассейны АЭС.

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"Сейчас они издевательствами и пытками заставляют работников гидроцеха станции придумывать обоснование необходимости осушения охлаждающих бассейнов для руководства ЗАЭС и ГП "НАЭК" Энергоатом". Так, захватчики жестоко избили водолаза гидроцеха ЗАЭС Андрея Гончарука, который с многочисленными телесными повреждениями вчера, 29 июня 2022 года, был доставлен в больницу города Энергодар", - сообщили в компании.

Накануне в "Энергоатоме" заявили, что находящиеся на ЗАЭС захватчики собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции.

"Для этого они задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее – оговаривания себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: взрывчатку или снаряды", - отмечалось в сообщении.

Под этим предлогом оккупанты и настаивают на осушении охлаждающих бассейнов для проверки его чаш и на остановке насосов, подающих воду на системы безопасности энергоблоков.

"Если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что уже само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. К тому же такие работы нецелесообразно проводить в теплое время года из-за риска перегрева и отказа оборудования", – говорят в НАЭК.

При этом там подчеркивают, что самым главным остается вопрос контроля действий самих оккупантов, поскольку опасаются, что те под видом "проведения проверки" могут набросать в бетонные чаши все что угодно, в том числе взрывчатку, неразорвавшиеся снаряды и другое оружие.

"Потом [они могут] обвинить в этом работников ЗАЭС или ее защитников и сделать это формальным поводом для приглашения на станцию МАГАТЭ и представления ей этих "фактов". Да еще и картинку для пропагандистских росСМИ сделать, как россияне о безопасности станции заботятся, а украинский персонал ее нарушает", - обрисовали возможный сценарий в "Энергоатоме".

В то же время в компании подчеркнули, что любое оружие, которое может быть найдено на территории ЗАЭС, является оружием именно оккупантов, "которое они используют для совершения ядерного терроризма и угроз всему миру новой страшной катастрофой".

При этом накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что еще 25 июня снова "из-за нарушения систем связи на объекте" потеряло связь со своими системами наблюдения за гарантиями ядерной безопасности, установленными на ЗАЭС.

Как заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, такой факт второй раз за последний месяц "лишь прибавляет срочности отправке нашей миссии на ЗАЭС". Настаивая на организации визита на ЗАЭС, Гросси подчеркнул, что его инспекторы могут выполнять важную работу по верификации ядерного материала только тогда, когда они находятся непосредственно на площадке ядерного объекта.

По его словам, сейчас истекает время для проведения физической инвентаризации на ЗАЭС, период которой не может превышать установленную продолжительность, и это особенно актуально для двух из шести блоков ЗАЭС. Гросси отметил, что эти блоки были заправлены топливом в последние месяцы, и физическая проверка ядерного материала в них является необходимым условием для гарантий перед их повторным запуском.

Напомним, что украинская сторона очень жестко выступает против визита представителей МАГАТЭ на ЗАЭС до ее возвращения под контроль самой Украины, а также крайне негативно воспринимает в последнее время деятельность этой организации и ее председателя Гросси, неоднократно заявлявшего о намерениях посетить оккупированную электростанцию.

В частности, возмущение Украины вызвало его заявление в конце мая о якобы хранении на ЗАЭС 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, которые могут быть использованы в качестве сырья для ядерного оружия. Сначала "Энергоатом" отреагировал на это относительно сдержанно, опровергнув эту информацию.

Однако вслед за этим более жесткую реакцию продемонстрировала Государственная инспекция ядерного регулирования, которая заявила, что руководство МАГАТЭ своим бездействием и неоднозначной позицией способствует эскалации ситуации с оккупацией Россией ЗАЭС, а также ретранслирует российскую пропаганду.

После этого НАЭК уже обвинил Гросси во лжи относительно якобы просьбы Украины о направлении миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и заподозрил международную организацию в вероятном сговоре с оккупантами, который и позволил отключить первый раз передачу данных в МАГАТЭ с ЗАЭС.

30 июня "Энергоатом" сообщил, что украинская делегация атомщиков устроила демарш на организованной МАГАТЭ в Вене международной конференции во время выступления представителя России.

"Государство-террорист широко представлено на этом мероприятии, и, несмотря на замечания со стороны украинской делегации к организаторам, ее представители на одном из заседаний не только выступали с докладами, но и председательствовали в ряде секций", - отметили в НАЭК.

Так что когда свое выступление начал спикер из РФ, все присутствующие на мероприятии атомщики из Украины во главе с главой Госатомрегулирования Олегом Кориковым и главным консультантом президента "Энергоатома" Александром Моциком просто покинули зал заседаний.