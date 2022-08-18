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Зеленський провів зустріч з генсеком ООН
Президент України Володимир Зеленський в четвер, 18 серпня, відправився у Львів, де провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Про це очільник держави повідомив у Facebook.
"Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків", —прокоментував Зеленський.
В ході розмови сторони окремо зупинилися на темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС.
"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", – підкреслив президент.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На зустріч з Зеленським у Львів 18 серпня також прибув президент Туреччини Реджеп Ердоган. На зустрічі, за інформацією ЗМІ, обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом.