Зеленський провів зустріч з генсеком ООН

Президент України Володимир Зеленський в четвер, 18 серпня, відправився у Львів, де провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Про це очільник держави повідомив у Facebook.

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"Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків", —прокоментував Зеленський.

В ході розмови сторони окремо зупинилися на темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС.

"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", – підкреслив президент.

На зустріч з Зеленським у Львів 18 серпня також прибув президент Туреччини Реджеп Ердоган. На зустрічі, за інформацією ЗМІ, обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом.