Зеленский провел встречу с генсеком ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 августа, отправился во Львов, где провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

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"Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков", - прокомментировал Зеленский.

В ходе разговора стороны отдельно остановились на теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС.

"Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", – подчеркнул президент.

На встречу с Зеленским во Львов 18 августа также прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. На встрече, по информации СМИ, будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны по дипломатическому пути.