Эрдоган прибыл в Украину

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл во Львов в четверг, 18 августа. Об этом сообщает турецкое издание Haberturk.

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Сначала турецкий лидер самолетом добрался до Польши, откуда наземным транспортом отправился во Львов, где состоится встреча Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе визита также предусмотрено проведение трехсторонней встречи с участием президента украинского и турецкого президентов и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. На встрече, по информации СМИ, будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны по дипломатическому пути.

Гутерриш прибыл во Львов днем ранее, 17 августа. Кроме того, ожидается проведение двусторонней встречи Гутерриша с Зеленским для обсуждения вопросов ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, а также об отправке миссии по установлению причин происшествия в колонии в поселке Оленевка на оккупированной территории Донецкой области, в результате которой погибли десятки украинских военнопленных.

Спикер генсека подчеркнул, что по отношению к ЗАЭС позиция ООН неизменна и заключается в готовности поддержать отправку на станцию миссии Международного агентства по атомной энергетике. В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил о готовности возглавить делегацию на Запорожскую атомную станцию в оккупированном Энергодаре.